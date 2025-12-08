Inter-Liverpool senza Salah occasione d' oro per Chivu | il pronostico

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 6ª giornata i nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Slot in piena crisi: i bookie ci credono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter liverpool senza salah occasione d oro per chivu il pronostico

© Gazzetta.it - Inter-Liverpool, senza Salah occasione d'oro per Chivu: il pronostico

Altre letture consigliate

inter liverpool senza salahIl Liverpool sfiderà l'Inter senza Mohamed Salah: l'egiziano escluso dai convocati - Il club inglese ha infatti deciso di escludere ufficialmente l’attaccante egiziano. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Liverpool Senza Salah