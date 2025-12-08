Inter-Liverpool senza Salah occasione d' oro per Chivu | il pronostico
Nella 6ª giornata i nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Slot in piena crisi: i bookie ci credono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Dall’Inghilterra: Liverpool, Salah non convocato per la sfida contro l’Inter È attesa l’ufficialità ma dall’Inghilterra danno notizia dell’esclusione di Mohamed Salah per la sfida contro i nerazzurri. È rottura col tecnico Arne Slot #sportitalia Vai su X
Brutte notizie per #Chivu alla vigilia di Inter-Liverpool: #Akanji salta la rifinitura per febbre ed è a rischio per la sfida di domani a San Siro #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianch - facebook.com Vai su Facebook
Il Liverpool sfiderà l'Inter senza Mohamed Salah: l'egiziano escluso dai convocati - Il club inglese ha infatti deciso di escludere ufficialmente l’attaccante egiziano. Secondo tuttomercatoweb.com