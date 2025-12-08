Inter News 24 Inter Liverpool: lo sfogo di Salah contro Slot incendia il Liverpool alla vigilia della Champions. Alla vigilia della supersfida di Champions League tra Inter e Liverpool, l’ambiente dei Reds è travolto da un vero terremoto interno. Il protagonista è Mohamed Salah, che dopo l’ennesima esclusione ha lanciato un durissimo sfogo pubblico contro il tecnico Arne Slot. Parole pesantissime che hanno creato una frattura profonda nello spogliatoio, proprio nel momento più delicato della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è ormai esplosiva: il rapporto tra l’egiziano e l’allenatore olandese appare compromesso, mentre la dirigenza osserva con estrema attenzione l’evolversi degli eventi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Liverpool, scoppia il caso Salah: tensione totale nello spogliatoio Reds