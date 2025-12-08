Inter Liverpool probabili formazioni | Chivu con la spina dorsale Slot senza…

Inter Liverpool probabili formazioni. La Champions League torna protagonista a San Siro con una sfida di altissimo profilo tra Inter e Liverpool. I nerazzurri arrivano all’appuntamento forti del netto 4-0 rifilato al Como in campionato e con la consapevolezza di giocarsi una fetta importante del proprio percorso europeo. Cristian Chivu, almeno nelle intenzioni, non sembra orientato a stravolgimenti: l’idea è dare continuità e affidarsi all’undici migliore. Il tecnico nerazzurro va sul sicuro, con pochi dubbi da sciogliere nelle ultime ore. Il 3-5-2 resta il punto fermo, così come la spina dorsale della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

