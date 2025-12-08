La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter, che si è lasciata alle spalle la roboante vittoria per 4-0 contro il Como. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, dando prova di poter competere su ogni fronte anche in questa annata. I nerazzurri si affacciano all’impegno in Champions League, fondamentale per arrivare nelle prime 8 del girone unico. La prossima gara è quella con il Liverpool, in programma domani 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza per il 6o turno di Coppa Campioni. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che sta però vivendo un momento di forma delicato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter-Liverpool, probabili formazioni: Bisseck di rientro