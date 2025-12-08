Inter Liverpool notte europea a San Siro | Chivu tra dubbi in difesa e certezze davanti
Inter News 24 Inter Liverpool, lista convocati e probabile formazione: quali potrebbero essere le scelte di Chivu per vincere il big match europeo. L’attesa è finita: domani sera, martedì 9 dicembre alle ore 21, Inter e Liverpool si affronteranno a San Siro in una delle sfide più affascinanti dell’intera fase a gironi di Champions League. Un match che vale tantissimo per la classifica e per il percorso europeo dei nerazzurri, chiamati a confermare l’ottimo momento dopo il netto 4-0 rifilato al Como in campionato. L’avvicinamento alla gara, però, è accompagnato da una vera incognita di formazione, soprattutto nel reparto difensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
È ufficiale: Salah non è stato convocato per la sfida tra Inter e Liverpool Vai su X
Brutte notizie per #Chivu alla vigilia di Inter-Liverpool: #Akanji salta la rifinitura per febbre ed è a rischio per la sfida di domani a San Siro #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianch - facebook.com Vai su Facebook
Liverpool - Inter? Le probabili formazioni per una notte di fuoco a caccia degli ottavi diretti - Inter–Liverpool, 6ª giornata Champions: nerazzurri già ai playoff con 12 punti e in corsa per gli ottavi diretti. Scrive tag24.it