Inter Liverpool la probabile formazione per la sfida di domani contro i Reds! Le ultime sulla sfida di domani

Domani si gioca una sfida cruciale tra Inter e Liverpool, con Chivu alle prese con le scelte di formazione. Tra dubbi in difesa, novità a centrocampo e rifiniture sulle corsie esterne, i nerazzurri si preparano a una notte di Champions. Ecco le ultime indiscrezioni sulla probabile formazione per la partita.

L'Inter domani sera scenderà in campo a San Siro alle ore 21 per una delle sfide più affascinanti della stagione europea: di fronte ci sarà il Liverpool nella sesta giornata di Champions League. Alla vigilia del big match, Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione nerazzurra, ancora condizionata da un importante dubbio in difesa. DIFESA – REBUS AKANJI – Tutto ruota attorno alle condizioni di Manuel Akanji. Il difensore svizzero verrà valutato soltanto nella mattinata di domani: in caso di forfait, Cristian Chivu è pronto a schierare il terzetto composto da Yann Bisseck, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.