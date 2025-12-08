Inter Liverpool Dumfries sarà messo ancora una volta da parte? Chivu studia le alternative

di Dario Bartolucci Inter Liverpool, vigilia decisiva a San Siro: Dumfries verso il forfait, Carlos Augusto favorito per la corsia di destra. Dopo la netta vittoria contro il Como, per l’Inter è già tempo di concentrazione massima in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool, in programma domani sera a San Siro. Battere i Reds significherebbe compiere un passo quasi decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale, evitando i playoff di febbraio e migliorando anche il cammino europeo rispetto alla scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, Cristian Chivu dovrà fare ancora a meno di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Liverpool, Dumfries sarà messo ancora una volta da parte? Chivu studia le alternative

