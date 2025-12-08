Inter Liverpool Chivu ritrova quasi tutta la rosa | Thuram Mkhitaryan e un Lautaro in versione Champions

di Dario Bartolucci Inter Liverpool, il momento migliore per sognare: Chivu recupera uomini chiave, Lautaro punta un altro record europeo. L’Inter si avvicina alla super sfida di Champions League contro il Liverpool nel miglior modo possibile. Il netto successo ottenuto contro il Como ha riportato entusiasmo, certezze e soprattutto una condizione fisica e mentale ideale per affrontare una delle notti più attese della stagione europea. La squadra di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, arriva all’appuntamento di San Siro con il morale altissimo e una rosa quasi al completo. Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, le notizie che arrivano da Appiano Gentile sono estremamente positive anche in prospettiva Supercoppa italiana. 🔗 Leggi su Internews24.com

