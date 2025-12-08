Inter-Liverpool Chivu parla alla vigilia | le parole su Akanji e non solo

L’Inter si sta preparando per ospitare il Liverpool in casa a San Siro in Champions League e alla vigilia ha parlato così Cristian Chivu. Dopo la vittoria contro il Como, l’ Inter sta per scendere di nuovo in campo ma stavolta contro il Liverpool e in Champions League. Saranno assenti Dumfries e Darmian, ma attenzione anche alle condizioni di Akanji. Ecco allora le parole di Chivu in questo lunedì 8 dicembre. Inter, parla Chivu alla vigilia del Liverpool. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Chivu ha dichiarato: “Loro fanno dell’intensità un proprio motto, è parte della loro identità. Klopp l’ha portata, Slot sta cercando di mantenerla e ci è riuscito, dato che ha vinto la Premier. 🔗 Leggi su Sportface.it