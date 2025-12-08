Inter-Liverpool Chivu non si fida | Loro tra i più forti al mondo
Milano, 8 dicembre 2025 – Dopo aver richiamato 75mila spettatori al Meazza per Inter-Como, i nerazzurri si avvicinano a un grande appuntamento in Champions League, domani alle 21 contro il Liverpool, che farà registrare un nuovo "pienone". La squadra di Chivu, con una formazione presumibilmente non troppo diversa da quella vista lo scorso weekend, può ipotecare il passaggio diretto agli ottavi di finale del torneo, qualora dovesse battere i campioni d'Inghilterra. "Il Liverpool è tra i club più titolati al mondo, ha vinto la Premier League - ammonisce il tecnico alla vigilia -. Ha avuto un calo, ma sono momenti normali di una stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
