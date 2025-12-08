Inter-Liverpool Chivu e Thuram | Bisogna alzare il livello Dumfries e Darmian ancora fuori Il caos ti responsabilizza

Forzainter.eu | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 21:00 del 9 dicembre l’Inter affronterà il Liverpool per una nuova giornata di Champions League. Dopo aver perso contro l’Atletico Madrid, gli uomini di Cristian Chivu dovranno mettere in campo le proprie forze per poter battere i Reds, una formazione non al massimo delle proprie possibilità in quest’ultimo periodo. In conferenza Stampa quest’oggi, Chivu, affiancato da Thuram, analizzeranno la sfida. 10 minuti fa 8 Dicembre 2025 15:19 3:19 pm Chivu: “I miei giocatori sono disponibili, il caos a volte ti responsabilizza di più”. “ Sono contento di quello che stanno facendo. Io non metto muri intorno a me, sto cercando di creare ponti per vedere nuovi orizzonti per uscire anche dalla propria zona di comfort. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter liverpool chivu e thuram bisogna alzare il livello dumfries e darmian ancora fuori il caos ti responsabilizza

© Forzainter.eu - Inter-Liverpool, Chivu e Thuram: “Bisogna alzare il livello, Dumfries e Darmian ancora fuori. Il caos ti responsabilizza”

Contenuti che potrebbero interessarti

inter liverpool chivu thuramInter, siparietto Chivu-Thuram: "Se gli chiedo di fare il centrocampista...". E Marcus sorride - Simpatico siparietto tra Cristian Chivu e Marcus Thuram, nella conferenza stampa della vigilia di Inter- Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Liverpool Chivu Thuram