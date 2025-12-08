Inter-Liverpool Chivu con la Thu-La | probabili formazioni e orari tv

L'atteso incontro tra Inter e Liverpool, in programma il 8 dicembre 2025, promette emozioni e sfide intense. Le probabili formazioni e gli orari delle trasmissioni televisive sono al centro dell'attenzione dei tifosi, pronti a vivere un match ricco di suspense e passione tra due grandi club europei.

Milano, 8 dicembre 2025 – Inter-Liverpool non è mai una partita come le altre e anche stavolta sarà così. Da un lato i nerazzurri sono in ripresa dopo il doppio ko tra Milan e Atletico Madrid, dall’altro i campioni in carica della Premier sono in profonda crisi a metà classifica e infarciti di polemiche e dissidi interni, uno di questi ha coinvolto pure Momo Salah che praticamente è in rotta con il club e domani sera al Meazza non ci sarà. L'egiziano ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo contro il management e per questo è stato escluso dai convocati. Un avvio choc per i reds che in quindici partite hanno conquistato appena 23 punti con ben 6 sconfitte e dieci punti di ritardo dalla prima, che è l’Arsenal di Arteta, a causa di 24 gol fatti e altrettanti subiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net