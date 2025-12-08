Inter Liverpool Chivu alla vigilia | Conosciamo bene la qualità del Liverpool Akanji da valutare

Ilnerazzurro.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della sesta giornata della Champions League, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa al BPER Center per introdurre il match di domani contro il Liverpool di Arne Slot. Dopo Marcus Thuram, tocca al tecnico nerazzurro analizzare una delle sfide più attese del girone. “Il Liverpool vive di intensità”, esordisce Chivu, sottolineando come l’eredità di Klopp sia ancora ben presente: “Slot sta cercando di mantenerla e ci sta riuscendo, visto che ha vinto la Premier. Hanno iniziato bene la stagione, poi qualche difficoltà, ma resta una squadra costruita per partite di questo livello. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

inter liverpool chivu vigiliaInter, siparietto Chivu-Thuram: "Se gli chiedo di fare il centrocampista...". E Marcus sorride - Simpatico siparietto tra Cristian Chivu e Marcus Thuram, nella conferenza stampa della vigilia di Inter- Lo riporta tuttomercatoweb.com

