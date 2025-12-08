Inter Liverpool Chivu alla vigilia | Conosciamo bene la qualità del Liverpool Akanji da valutare

Alla vigilia della sesta giornata della Champions League, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa al BPER Center per introdurre il match di domani contro il Liverpool di Arne Slot. Dopo Marcus Thuram, tocca al tecnico nerazzurro analizzare una delle sfide più attese del girone. “Il Liverpool vive di intensità”, esordisce Chivu, sottolineando come l’eredità di Klopp sia ancora ben presente: “Slot sta cercando di mantenerla e ci sta riuscendo, visto che ha vinto la Premier. Hanno iniziato bene la stagione, poi qualche difficoltà, ma resta una squadra costruita per partite di questo livello. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it