Inter-Liverpool Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
L'Inter si prepara ad affrontare il Liverpool nella sfida di Champions League in programma martedì 9 dicembre 2025 alle ore 21:00. Dopo la vittoria contro il Como, i nerazzurri si concentrano su una partita di alta rilevanza europea, con formazioni ufficiali, quote e pronostici pronti per analizzare questa attesa sfida internazionale.
L’Inter non ha nemmeno il tempo per godersi il 4-0 al Como in campionato che martedì sera è già chiamata a un match di grande prestigio in Champions League contro il Liverpool. I nerazzurri sfidano i Reds a San Siro per la quinta giornata del girone unico e vogliono rifarsi dopo il ko del turno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Inter ospita il Liverpool a San Siro per una sfida decisiva di Champions, con inglesi privi di una loro stella. Diretta su Sky, Now TV e Cielo. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-inter-liverpool-champions-league-9-dicembre-tv-streaming-847155.html?utm_m - facebook.com Vai su Facebook
“Inter-Liverpool: Manuel Akanji sta meglio e dovrebbe essere a disposizione. Da capire se partirà dall’inizio o dalla panchina” (Sky) Vai su X
Inter-Liverpool: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Chivu ospitano i Reds di Slot all'incontro valido per la sesta giornata della fase a girone unico ... tuttosport.com scrive
Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool internews24.com
Formazioni ufficiali Inter Liverpool, le scelte di Chivu e Slot: la decisione finale su Akanji internews24.com
