Inter-Liverpool Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'Inter si prepara ad affrontare il Liverpool nella sfida di Champions League in programma martedì 9 dicembre 2025 alle ore 21:00. Dopo la vittoria contro il Como, i nerazzurri si concentrano su una partita di alta rilevanza europea, con formazioni ufficiali, quote e pronostici pronti per analizzare questa attesa sfida internazionale.

L'Inter non ha nemmeno il tempo per godersi il 4-0 al Como in campionato che martedì sera è già chiamata a un match di grande prestigio in Champions League contro il Liverpool. I nerazzurri sfidano i Reds a San Siro per la quinta giornata del girone unico e vogliono rifarsi dopo il ko del turno.