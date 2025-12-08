Inter-Liverpool Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 9 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa Inter-Liverpool, una sfida di grande importanza valida per la fase a gironi della Champions League. Dopo la vittoria contro il Como, l'Inter si prepara ad affrontare un avversario di livello internazionale, con formazioni, quote e pronostici che attirano l'attenzione degli appassionati di calcio.

L'Inter non ha nemmeno il tempo per godersi il 4-0 al Como in campionato che martedì sera è già chiamata a un match di grande prestigio in Champions League contro il Liverpool. I nerazzurri sfidano i Reds a San Siro per la quinta giornata del girone unico e vogliono rifarsi dopo il ko del turno .