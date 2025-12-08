Inter Liverpool caso Salah | possibile esclusione dopo lo sfogo? Le ultime in vista del match

Inter News 24 Inter Liverpool, tensione in casa Reds: Salah a rischio convocazione dopo le parole dure post-Leeds sull’attaccante egiziano. Alta tensione in casa Liverpool a due giorni dalla sfida di Champions League contro l’Inter. Protagonista del caso è Mohamed Salah, attaccante egiziano classe 1992, che dopo il pareggio contro il Leeds si è lasciato andare a uno sfogo pubblico per le numerose panchine collezionate in questa stagione. Parole forti, che non sono passate inosservate all’interno del club e che ora potrebbero avere conseguenze immediate anche sul piano sportivo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la dirigenza dei Reds starebbe seriamente valutando l’ipotesi di escludere Salah dalla lista dei convocati per la trasferta di Milano, in programma martedì sera a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Liverpool, caso Salah: possibile esclusione dopo lo sfogo? Le ultime in vista del match

