Inter-Liverpool Atalanta-Chelsea Juventus-Pafos | 6 Champions su Sky 9-10 Dicembre

Dal 9 al 10 dicembre, su Sky Sport, si disputano sei partite della sesta giornata di UEFA Champions League, tra cui Inter-Liverpool, Atalanta-Chelsea e Juventus-Pafos. Tre squadre italiane si sfidano in un turno cruciale, dove ogni punto può fare la differenza nella fase a gironi, rendendo questo appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio europeo.

Ogni punto diventa prezioso nella sesta giornata di UEFA Champions League con tre italiane in campo su Sky Sport. Martedì 10 dicembre alle 21 doppio appuntamento esplosivo: Inter affronta il Liverpool a San Siro e Atalanta ospita il Chelsea in sfide che possono cambiare la classifica. Mercoledì 11 dicembre alle 21 la Juventus sfida il Paços in trasferta per conquistare punti f. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Inter-Liverpool, Atalanta-Chelsea, Juventus-Pafos: 6 Champions su Sky 9-10 Dicembre

