Intasca una mazzetta da un imprenditore primario arrestato a Roma
Gli agenti della Squadra mobile giovedì hanno arrestato, per l’accusa di corruzione, il primario di Nefrologia dell’ospedale Sant'Eugenio Roberto Palumbo e un imprenditore che si occupa di strumentazione per la dialisi. Il medico, che è stato portato in carcere, è accusato di avere intascato in flagranza una tangente da circa 3mila euro nell’ambito di una indagine che vede coinvolte 12 persone.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
