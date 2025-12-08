Inseguimento e fuga sul litorale a bordo di un' auto rubata

Durante un servizio di controllo stradale, i carabinieri hanno intercettato una Fiat Panda risultata rubata. L'auto ha tentato di eludere il controllo, dando inizio a un inseguimento e una fuga lungo il litorale. L'episodio ha coinvolto le forze dell'ordine in un'azione di monitoraggio e intervento per assicurare il veicolo e i responsabili.

Durante un servizio di controllo sulle strade è stato intercettato alla guida di un'auto, una Fiat Panda che era stata precedentemente segnalata dalla centrale operativa dei carabinieri in quanto oggetto di furto. L'uomo, un 39enne di Pomezia, è stato inseguito dai carabinieri della compagnia di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

CRONACA | Folle fuga per le strade della città: venti minuti di inseguimento tra rischi, contromano e paura Vai su Facebook

Inseguimento finisce in tragedia: 38enne si schianta contro un palo e muore. Trovati 25 chili di cocaina - Un cittadino albanese di 38 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un palo della rete ... Secondo romatoday.it