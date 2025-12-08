Innovazione urbana Arezzo tra le città in Italia ad alto livello digitale La classifica
La città di Arezzo è in Italia tra quelle “ad alto livello digitale”. È quanto sancito da ICity Rank 2025, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni Capoluogo realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, presentata nella giornata di giovedì 4 dicembre a Forum Pa Città. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
