Innovazione urbana Arezzo tra le città in Italia ad alto livello digitale La classifica

Arezzonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Arezzo è in Italia tra quelle “ad alto livello digitale”. È quanto sancito da ICity Rank 2025, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni Capoluogo realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, presentata nella giornata di giovedì 4 dicembre a Forum Pa Città. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

