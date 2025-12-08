Iniziano gli incontri al Circolo della stampa | il primo ospite è il sottosegretario all' editoria

Pisatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Circolo della stampa prende il via la nuova stagione di incontri, con il primo ospite, il sottosegretario all'editoria. L'evento segna l'inizio di una serie di appuntamenti dedicati a personalità del giornalismo e non solo, organizzati da un'associazione recentemente creata e aperta a tutti.

Sarà un pisano doc ad inaugurare la stagione degli incontri con personaggi del mondo del giornalismo e non solo che saranno organizzati dal Circolo della stampa, associazione creata da poco e aperta a tutti. Il primo ospite degli appuntamenti culturali promossi dalla nuova realtà sarà Alberto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Iniziano Incontri Circolo Stampa