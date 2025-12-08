Infortunio Rugani il difensore non è ancora pronto | le novità dall’infermeria e quando potrebbe tornare tra i convocati di Spalletti
Infortunio Rugani, il difensore salta la sfida col Pafos ma vede la luce in fondo al tunnel: rientro previsto tra Bologna e Roma, Spalletti respira. La sconfitta rimediata al ‘Maradona’ contro il Napoli ha lasciato strascichi amari e ha evidenziato, ancora una volta, quanto l’emergenza nel reparto arretrato stia condizionando le scelte e le rotazioni di Luciano Spalletti. Con la Champions League alle porte e l’imperativo di battere il Pafos mercoledì sera per blindare la classifica, l’attenzione della Continassa è tutta rivolta all’infermeria. Tuttavia, per rivedere in campo Daniele Rugani, bisognerà pazientare ancora qualche giorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
