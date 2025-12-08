Infortunio Morata 2025 finito per l’ex attaccante della Juventus Il suo messaggio dopo la lesione muscolare

L'infortunio muscolare di Morata nel 2025 ha segnato una battuta d'arresto nella sua carriera. L'ex attaccante della Juventus ha condiviso un messaggio per aggiornare i tifosi sul suo stato di salute e sui prossimi passi nel percorso di recupero. Di seguito, i dettagli sull'incidente e le sue parole.

. Álvaro Morata  ha chiuso anzitempo il suo  2025  a causa di un  infortunio muscolare  rimediato durante la partita contro l’ Inter. L’attaccante del  Como  si è procurato una  lesione all’adduttore della coscia sinistra, ponendo fine a un inizio di stagione già  complicato  che lo aveva visto segnare  zero gol in 15 partite  (13 di campionato e 2 di Coppa Italia). L’attaccante spagnolo ex Juventus ha scelto di pubblicare un  messaggio emozionante  sul proprio profilo  Instagram, ringraziando i tifosi e parlando apertamente della  frustrazione  accumulata in questo periodo difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

