Infortunio Morata 2025 finito per l’ex attaccante della Juventus Il suo messaggio dopo la lesione muscolare

L'infortunio muscolare di Morata nel 2025 ha segnato una battuta d'arresto nella sua carriera. L'ex attaccante della Juventus ha condiviso un messaggio per aggiornare i tifosi sul suo stato di salute e sui prossimi passi nel percorso di recupero. Di seguito, i dettagli sull'incidente e le sue parole.

. Álvaro Morata ha chiuso anzitempo il suo 2025 a causa di un infortunio muscolare rimediato durante la partita contro l’ Inter. L’attaccante del Como si è procurato una lesione all’adduttore della coscia sinistra, ponendo fine a un inizio di stagione già complicato che lo aveva visto segnare zero gol in 15 partite (13 di campionato e 2 di Coppa Italia). L’attaccante spagnolo ex Juventus ha scelto di pubblicare un messaggio emozionante sul proprio profilo Instagram, ringraziando i tifosi e parlando apertamente della frustrazione accumulata in questo periodo difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Morata, 2025 finito per l’ex attaccante della Juventus. Il suo messaggio dopo la lesione muscolare

Altri contenuti sullo stesso argomento

Così Alvaro #Morata dopo l'infortunio https://bmbr.cc/5v6u1w2 Vai su Facebook

Como, infortunio muscolare per #Morata. In dubbio per la sfida da ex contro il #Milan #milanpress Vai su X

Como, 2025 finito per Alvaro Morata: c'è lesione, i tempi di recupero - Cesc Fabregas lo aveva anticipato, e sembra averci preso. Come scrive tuttomercatoweb.com