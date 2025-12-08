Infortunio Leao mazzata per il Milan con il Torino | il portoghese si ferma ancora Le sue condizioni

Juventusnews24.com | 8 dic 2025

L'infortunio di Rafael Leao rappresenta un ulteriore ostacolo per il Milan, che deve fare i conti con la perdita del suo attaccante chiave in vista delle sfide cruciali. Il portoghese si ferma ancora, aggravando le difficoltà di una squadra già impegnata in una fase delicata della stagione.

Infortunio Leao, mazzata per il Milan con il Torino: il portoghese si ferma ancora. Le condizioni dell’attaccante portoghese. Massimiliano Allegri  deve fare i conti con una  tegola enorme  per il suo  Milan: l’infortunio di  Rafael Leão. L’attaccante portoghese è stato costretto a lasciare il campo durante il match contro il  Torino, un duro colpo che arriva in un momento cruciale della stagione, con la  Supercoppa Italiana  ormai alle porte. la dinamica dell’infortunio e il tentativo di resistere. Il problema fisico per  Leão  si è manifestato intorno alla  mezz’ora  di  Torino-Milan. L’infortunio è stato rimediato all’ inguine, subito dopo che il portoghese aveva calciato in porta con un  tiro potente di destro da fuori area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

