Infortunio Leao mazzata per il Milan con il Torino | il portoghese si ferma ancora Le sue condizioni

L'infortunio di Rafael Leao rappresenta un ulteriore ostacolo per il Milan, che deve fare i conti con la perdita del suo attaccante chiave in vista delle sfide cruciali. Il portoghese si ferma ancora, aggravando le difficoltà di una squadra già impegnata in una fase delicata della stagione.

Infortunio Leao, mazzata per il Milan con il Torino: il portoghese si ferma ancora. Le condizioni dell’attaccante portoghese. Massimiliano Allegri deve fare i conti con una tegola enorme per il suo Milan: l’infortunio di Rafael Leão. L’attaccante portoghese è stato costretto a lasciare il campo durante il match contro il Torino, un duro colpo che arriva in un momento cruciale della stagione, con la Supercoppa Italiana ormai alle porte. la dinamica dell’infortunio e il tentativo di resistere. Il problema fisico per Leão si è manifestato intorno alla mezz’ora di Torino-Milan. L’infortunio è stato rimediato all’ inguine, subito dopo che il portoghese aveva calciato in porta con un tiro potente di destro da fuori area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Leao, mazzata per il Milan con il Torino: il portoghese si ferma ancora. Le sue condizioni

