Infortunio Leao il portoghese lascia spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine nel corso di Torino Milan | ecco cosa è successo!

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Torino e Milan, Rafael Leao ha lasciato spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine. L'episodio ha preoccupato i tifosi e i presenti allo stadio, suscitando interesse sulle condizioni del giocatore e le possibili conseguenze dell'infortunio. La partita ha visto un inizio intenso, con il Torino in vantaggio grazie a due reti nei primi minuti.

Il match tra Torino e Milan è iniziato a ritmi altissimi, con i granata subito avanti grazie al rigore trasformato da Vlasic e al diagonale di Zapata al 17’. I rossoneri avevano riaperto la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio leao il portoghese lascia spontaneamente il campo dopo essersi toccato l8217inguine nel corso di torino milan ecco cosa 232 successo

© Calcionews24.com - Infortunio Leao, il portoghese lascia spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine nel corso di Torino Milan: ecco cosa è successo!

Argomenti simili trattati di recente

infortunio leao portoghese lasciaTorino-Milan, altro problema per i rossoneri. Si fa male Leao, il portoghese esce al 30' - Al suo posto viene inserito l'ex della partita, Samuele Ricci. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Leao Portoghese Lascia