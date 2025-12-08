Infortunio Leao il portoghese lascia spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine nel corso di Torino Milan | ecco cosa è successo!

Durante la partita tra Torino e Milan, Rafael Leao ha lasciato spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine. L'episodio ha preoccupato i tifosi e i presenti allo stadio, suscitando interesse sulle condizioni del giocatore e le possibili conseguenze dell'infortunio. La partita ha visto un inizio intenso, con il Torino in vantaggio grazie a due reti nei primi minuti.

Il match tra Torino e Milan è iniziato a ritmi altissimi, con i granata subito avanti grazie al rigore trasformato da Vlasic e al diagonale di Zapata al 17’. I rossoneri avevano riaperto la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Leao, il portoghese lascia spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine nel corso di Torino Milan: ecco cosa è successo!

Argomenti simili trattati di recente

Nonostante un avvio rallentato dall’infortunio, Leao sta ripagando le attese dei fantallenatori a suon di gol La sua media realizzativa di quest’anno è la migliore da quando è in rossonero Siamo davanti alla miglior versione di Rafa vista in Italia? Vai su Facebook

Torino-Milan, altro problema per i rossoneri. Si fa male Leao, il portoghese esce al 30' - Al suo posto viene inserito l'ex della partita, Samuele Ricci. Da tuttomercatoweb.com