Infortunio Isaksen che tegola per la Lazio | le ultimissime
Arrivano aggiornamenti importanti sull’infortunio occorso a Isaksen nel corso del match tra Lazio e Bologna. La Lazio non va oltre il pari contro il Bologna nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A: all’Olimpico finisce 1-1 grazie alle reti di Isaksen per i padroni di casa e di Odgaard per gli ospiti. Biancoceleste che partono forte e sfiorano a più riprese il vantaggio, fino al minuto 38 quando Isaksen si fa trovare pronto su una respinta di Ravaglia e insacca. Isaksen (Ansa) – Tvplay.it La reazione degli ospiti non si fa attendere: trascorrono appena 2 minuti e Odgaard la pareggia dopo una disattenzione difensiva di Nuno Tavares. 🔗 Leggi su Tvplay.it
