Infortunio Bremer il brasiliano sulla via del recupero | ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Spalletti Gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Bremer, il brasiliano salta la sfida col Pafos: serve ancora pazienza, l’obiettivo dello staff medico è riaverlo tra Bologna e Roma. La sconfitta del ‘Maradona’ ha lasciato il segno, ma il calendario non permette pause di riflessione. La  Juventus  è già focalizzata sulla sfida di mercoledì sera contro il  Pafos, un appuntamento di  Champions League  che non ammette errori per blindare la qualificazione. Tuttavia, la speranza di  Luciano Spalletti  di poter contare su rinforzi immediati nel reparto arretrato è destinata a rimanere tale. Dall’infermeria della  Continassa, infatti, non arrivano le notizie sperate per l’immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio bremer il brasiliano sulla via del recupero ecco quando potrebbe tornare a disposizione di spalletti gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il brasiliano sulla via del recupero: ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Spalletti. Gli aggiornamenti

Argomenti simili trattati di recente

infortunio bremer brasiliano viaInfortunio Bremer, svolta nella Juventus: cambiano i tempi di recupero - Novità importante in casa Juventus sulle condizioni di Gleison Bremer. Riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Bremer Brasiliano Via