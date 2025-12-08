Infortunio Bremer il brasiliano sulla via del recupero | ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Spalletti Gli aggiornamenti

Infortunio Bremer, il brasiliano salta la sfida col Pafos: serve ancora pazienza, l’obiettivo dello staff medico è riaverlo tra Bologna e Roma. La sconfitta del ‘Maradona’ ha lasciato il segno, ma il calendario non permette pause di riflessione. La Juventus è già focalizzata sulla sfida di mercoledì sera contro il Pafos, un appuntamento di Champions League che non ammette errori per blindare la qualificazione. Tuttavia, la speranza di Luciano Spalletti di poter contare su rinforzi immediati nel reparto arretrato è destinata a rimanere tale. Dall’infermeria della Continassa, infatti, non arrivano le notizie sperate per l’immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

