Infortuni allarmi e rischi ignorati Boom di vittime fra gli studenti | in dieci mesi 15mila denunce | più 7%
Milano – Ogni giorno, in media, vengono denunciati 302 infortuni sul lavoro in Lombardia. E un campanello d’allarme suona anche per l’aumento degli incidenti che riguardano studenti, impegnati in tirocini o percorsi di alternanza scuola-lavoro, cresciuti del 7,1% rispetto al 2024. Una fotografia scattata dagli ultimi dati Inail, relativi ai primi dieci mesi dall’anno, da cui emerge una situazione critica e problemi che restano irrisolti. La Lombardia è la regione italiana con il numero più elevato di casi, anche per l’alta densità di imprese e attività economiche sul territorio. Tra gennaio e ottobre di quest’anno in Lombardia sono state registrate 91. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
