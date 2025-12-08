Infortunati Juve chi rientra e chi no contro il Pafos | il punto dall’infermeria bianconera verso il delicatissimo match di Champions League
Infortunati Juve, la squadra punta la Champions ma l’infermeria non aiuta: per i difensori serve pazienza, rientro previsto per il ciclo terribile. La sconfitta di Napoli brucia ancora, ma il calendario non concede tregua e impone di guardare avanti immediatamente. La Juventus ha già voltato pagina mentalmente: la testa è già rivolta alla Champions League. Mercoledì sera, all’ Allianz Stadium, arriva il Pafos per una sfida che, classifica alla mano, assume i contorni dell’appuntamento da non fallire. Dopo la vittoria di Bodo, Luciano Spalletti sa che non si può sbagliare se si vuole blindare il piazzamento tra le prime 24 e incassare il tesoretto qualificazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Conte: “Non recupera nessuno degli infortunati. Dentro la partita ci sono diverse fasi. Cerchiamo di pressare molto alto per evitare che vengano nella nostra metà campo. Difendere correndo in avanti non ci fa correre tanti rischi: la #Juve ha fatto 2 tiri in 90 mi Vai su X
