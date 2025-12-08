Infortunati Juve chi rientra e chi no contro il Pafos | il punto dall’infermeria bianconera verso il delicatissimo match di Champions League

Infortunati Juve, la squadra punta la Champions ma l’infermeria non aiuta: per i difensori serve pazienza, rientro previsto per il ciclo terribile. La sconfitta di Napoli brucia ancora, ma il calendario non concede tregua e impone di guardare avanti immediatamente. La Juventus ha già voltato pagina mentalmente: la testa è già rivolta alla Champions League. Mercoledì sera, all’ Allianz Stadium, arriva il Pafos per una sfida che, classifica alla mano, assume i contorni dell’appuntamento da non fallire. Dopo la vittoria di Bodo, Luciano Spalletti sa che non si può sbagliare se si vuole blindare il piazzamento tra le prime 24 e incassare il tesoretto qualificazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

