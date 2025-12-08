Influenza oltre 3 milioni di casi | bimbi piccoli i più colpiti Sintomi durata e cure No antibiotici vitamine ma ?dalla dieta

Ilmessaggero.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Influenza, la stagione sta già entrando nel vivo. Secondo i dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ultima settimana, 585 mila. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

influenza oltre 3 milioni di casi bimbi piccoli i pi249 colpiti sintomi durata e cure no antibiotici vitamine ma dalla dieta

© Ilmessaggero.it - Influenza, oltre 3 milioni di casi: bimbi piccoli i più colpiti. Sintomi, durata e cure. «No antibiotici, vitamine ma ?dalla dieta»

Leggi anche questi approfondimenti

Influenza, oltre 3 milioni di casi: cosa sapere davvero - L’ondata influenzale stagionale ha ormai superato la soglia dei tre milioni di casi stimati, con un impatto particolarmente marcato sui bambini più piccoli. Scrive abruzzonews24.com

Cerca Video su questo argomento: Influenza Oltre 3 Milioni