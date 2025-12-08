Influenza il picco è in arrivo Le contromisure dell’Asst | due hotspot e visite a domicilio

Ilgiorno.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due hotspot infettivologici attivi fino al 31 gennaio 2026, uno presso la Casa di Comunità di via Piave a Bollate e l’altro nella sede di Corsico, in via Marzabotto 12. E l’ Unità di continuità assistenziale domiciliare per persone con fragilità che hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari. L’ Asst Rhodense si prepara ad affrontare il picco stagionale dellinfluenza, atteso nei mesi di dicembre e gennaio, evitando che i pazienti vadano al pronto soccorso con conseguente allungamento dei tempi di attesa. I due hotspot sono ambulatori dedicati ai pazienti con sindrome respiratoria che hanno bisogno di cure nelle fasce orarie in cui il medico di medicina generale non è disponibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

influenza il picco 232 in arrivo le contromisure dell8217asst due hotspot e visite a domicilio

© Ilgiorno.it - Influenza, il picco è in arrivo. Le contromisure dell’Asst: due hotspot e visite a domicilio

Approfondisci con queste news

Influenza in arrivo, Pregliasco: «Previsto picco influenzale sotto Natale». I sintomi, le raccomandazioni degli esperti e le categorie più a rischio

Influenza in arrivo: picco previsto sotto Natale

«Influenza e Covid? Casi in aumento da ottobre, picco in inverno. Occhio ai virus "cugini". Dovete vaccinarvi»

influenza picco 232 arrivoInfluenza in Italia, pochi contagi con 7,91 casi ogni 1.000: quando ci sarà il picco - Incidenza più elevata in Piemonte, picco previsto tra dicembre e gennaio ... Scrive quifinanza.it

influenza picco 232 arrivoInfluenza in aumento ma il picco &#232; ancora lontano - I dati settimanali del monitoraggio RespirVirNet indicano un aumento dei casi di infezioni respiratorie, ma siamo ancora sotto le soglie di intensità più preoccupanti. tg24.sky.it scrive

Influenza, l'allarme degli esperti: "In arrivo il picco". Cosa sta girando - Forse il proprio medico di famiglia ha già avvisato: ci si può prenotare per la vaccinazione antinfluenzale. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Influenza Picco 232 Arrivo