Influenza il picco è in arrivo Le contromisure dell’Asst | due hotspot e visite a domicilio
Due hotspot infettivologici attivi fino al 31 gennaio 2026, uno presso la Casa di Comunità di via Piave a Bollate e l’altro nella sede di Corsico, in via Marzabotto 12. E l’ Unità di continuità assistenziale domiciliare per persone con fragilità che hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari. L’ Asst Rhodense si prepara ad affrontare il picco stagionale dell’ influenza, atteso nei mesi di dicembre e gennaio, evitando che i pazienti vadano al pronto soccorso con conseguente allungamento dei tempi di attesa. I due hotspot sono ambulatori dedicati ai pazienti con sindrome respiratoria che hanno bisogno di cure nelle fasce orarie in cui il medico di medicina generale non è disponibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
