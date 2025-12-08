Infiltrazioni rallentano la tangenziale di Tirano Anas | La sicurezza prima di tutto

Infiltrazioni d’acqua nelle pareti rocciose stanno influenzando i lavori di completamento della tangenziale di Tirano. Anas ha sottolineato che la priorità è garantire la sicurezza durante le operazioni, rallentando temporaneamente la fase conclusiva dello scavo della galleria naturale, un'infrastruttura strategica per il territorio e in vista delle Olimpiadi.

