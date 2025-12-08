Infiltrazioni rallentano la tangenziale di Tirano Anas | La sicurezza prima di tutto

Infiltrazioni d’acqua nelle pareti rocciose stanno influenzando i lavori di completamento della tangenziale di Tirano. Anas ha sottolineato che la priorità è garantire la sicurezza durante le operazioni, rallentando temporaneamente la fase conclusiva dello scavo della galleria naturale, un'infrastruttura strategica per il territorio e in vista delle Olimpiadi.

Infiltrazioni d’acqua nelle pareti rocciose stanno rallentando la fase conclusiva dello scavo della galleria naturale della tangenziale di Tirano, un’infrastruttura considerata strategica per il territorio, anche in chiave olimpica. L’opera, infatti, era stata indicata come pronta entro febbraio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

