Infermiera narcotizza e abusa di un minore | tre persone arrestate

Un’indagine in corso ha portato all’arresto di tre persone, tra cui un’infermiera dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, accusata di aver narcotizzato e abusato di un minore. Le indagini, ancora in fase di sviluppo, stanno rivelando dettagli sempre più inquietanti su un grave episodio di abuso e pedopornografia.

Le indagini sull’ infermiera dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, arrestata con l’accusa di abusi su minore e pedopornografia, proseguono senza sosta e stanno delineando un quadro sempre più inquietante. Nel suo telefono, gli investigatori hanno rinvenuto foto e video che mostrano atti sessuali con un ragazzo di 16 anni, materiale che la donna avrebbe condiviso con il suo amante e con la moglie di lui. Secondo la Procura di Latina, non si tratterebbe di episodi isolati ma di una vera e propria rete di scambio di contenuti illeciti. Un elemento ulteriore aggrava la posizione della 52enne: l’ipotesi che, prima degli abusi, il sedicenne sia stato narcotizzato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

