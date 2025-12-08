Infermiera abusa di un minore e condivide video con una coppia | prima delle violenze lo avrebbe narcotizzato

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infermiera avrebbe scambiato materiale pedopornografico con l'amante e la moglie di lui. Per i tre, in carcere dallo scorso giugno, è stato chiesto il giudizio immediato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

