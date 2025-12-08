A Pidie Jaya, distretto di Aceh in Indonesia occidentale, quattro elefanti di un centro di addestramento locale aiutano le operazioni di soccorso dopo le devastanti inondazioni. Gli elefanti utilizzano le loro proboscidi per rimuovere tronchi e detriti, liberando veicoli bloccati e facilitando l’accesso alle abitazioni. Secondo l’agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, le inondazioni hanno causato la morte di 961 persone nel nord e nell’ovest di Sumatra e oltre un milione di sfollati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Indonesia, elefanti al lavoro come ‘gru’ per rimuovere i detriti dopo le inondazioni: il video