La Procura apre un fascicolo per omicidio stradale. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del tragico incidente costato la vita a una neonata di due mesi, avvenuto sabato sera lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di Volpiano. La Procura di Ivrea ha avviato un fascicolo per omicidio stradale e fuga del conducente, in relazione alla morte della piccola Lucia. Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Gli inquirenti attendono di ascoltare la testimonianza della madre della bimba, una donna di 35 anni originaria di Torino e residente a Quincinetto, che si trova ricoverata in stato di shock all'ospedale Giovanni Bosco e non è ancora in grado di fornire dichiarazioni.

© Dayitalianews.com - Indagini in corso sulla morte della neonata nell’incidente sull’A5