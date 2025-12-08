Indagati per la morte dell’impiantista | Il dolore ci accompagnerà sempre

VAL PALOT (Brescia) Il team della Val Palot con la ex società di gestione degli impianti, nelle scorse ore, per la prima volta, ha esternato pubblicamente il dolore per quanto avvenuto il 28 dicembre 2024, quando morì l’impiantista Angelo Frassi di Grignaghe, caduto da un palo dello skilift Duadello, morto in seguito alle lesioni riportate. Lo ha fatto tramite un video pubblicato sulla pagina "Val Palot anche io posso imparare a sciare" realizzato dalla responsabile della comunicazione della società di Silvano Sorio e Daniela Merighetti, indagati per quanto accaduto. "Il dolore non si può spiegare a parole, ci accompagnerà per sempre – si legge nel testo di accompagnamento al video –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Indagati per la morte dell’impiantista: "Il dolore ci accompagnerà sempre"

