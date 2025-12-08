Incontri tematici Ikos – l’Anamnesi
Dallo stato problema alla risoluzione.Bari, 11 dicembre 2025 – Proseguono gli incontri tematici promossi dall’IKOS, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt riconosciuta dal MIUR, con un appuntamento dedicato a un elemento centrale della pratica clinica: l’anamnesi.L’incontro si terrà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Progetto “La speranza negli adolescenti” Il Centro EoS, in collaborazione con gli oratori del centro città, propone un ciclo di incontri tematici dedicati agli adolescenti e a chi li accompagna nella crescita (genitori, educatori, catechisti, allenatori). Primo incon - facebook.com Vai su Facebook