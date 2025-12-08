Incidenti lo studio sui veicoli Aumentano i mezzi coinvolti In un anno sono stati oltre 1.350

Che quella degli incidenti stradali sia una ferita aperta per il nostro territorio lo testimoniano le cronache. Un bollettino di guerra ulteriormente confermato dai dati Aci-Istat rielaborati da Carfax, azienda leader internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli. Lo studio nasce con lo scopo di accendere i riflettori sull’importanza, per chi acquista un’auto usata, di poter accedere a più informazioni possibili sul passato del veicolo. Mette però anche in luce, parallelamente, il numero di mezzi coinvolti in schianti sul territorio e, di conseguenza, l’andamento degli incidenti. Un trend che – nemmeno da dire – per quanto riguarda Ferrara è in aumento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

