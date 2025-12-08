Incidenti lo studio sui veicoli Aumentano i mezzi coinvolti In un anno sono stati oltre 1.350
Che quella degli incidenti stradali sia una ferita aperta per il nostro territorio lo testimoniano le cronache. Un bollettino di guerra ulteriormente confermato dai dati Aci-Istat rielaborati da Carfax, azienda leader internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli. Lo studio nasce con lo scopo di accendere i riflettori sull’importanza, per chi acquista un’auto usata, di poter accedere a più informazioni possibili sul passato del veicolo. Mette però anche in luce, parallelamente, il numero di mezzi coinvolti in schianti sul territorio e, di conseguenza, l’andamento degli incidenti. Un trend che – nemmeno da dire – per quanto riguarda Ferrara è in aumento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Allarme incidenti in via Gramsci: "Allo studio una nuova viabilità"
Borse di studio per i figli di vittime di incidenti sul lavoro
Studio... - Studio Del Cesta - Consulenza Incidenti Stradali - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti, lo studio sui veicoli. Aumentano i mezzi coinvolti. In un anno sono stati oltre 1.350 - Il confronto con il resto della regione, gli incrementi maggiori sono a Ravenna, Piace ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Allarme sicurezza stradale in Sicilia: aumentano incidenti e rischi per gli automobilisti - Catania e Palermo le province più colpite. Come scrive blogsicilia.it
Nel 2024 a Rieti 457 auto coinvolte in incidenti. Lazio seconda in Italia con oltre 26.300 veicoli coinvolti in incidenti stradali con feriti o... - 365 i mezzi di trasporto coinvolti in incidenti stradali che hanno generato feriti o vittime, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. Da rietinvetrina.it