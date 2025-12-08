Il pullman è fermo di traverso, le lamiere accartocciate. Poco più avanti, quattro auto danneggiate: una è inclinata su un fianco, mentre dal cofano sale un filo di fumo che potrebbe trasformarsi in incendio. Attorno, 25 vittime tra simulanti e manichini attendono di essere raggiunte dai soccorritori. È questa la scena - realistica, complessa, volutamente caotica - che ha dato il via all’esercitazione di incidente maggiore organizzata dall’ Articolazione Territoriale (Aat) di Monza e Brianza di Areu a Bovisio Masciago, col coinvolgimento della prefettura di Monza, dei vigili del fuoco, delle Forze dell’ordine e delle OdV che fanno parte del sistema di soccorso territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidenti, incendi e 25 feriti. In scena la maxi esercitazione