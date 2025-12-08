Incidente tra tre auto sulla Nuova Strada del Santo | 3 feriti in ospedale anche una mamma che era in macchina con i due figli

Un incidente tra tre veicoli si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Nuova Strada del Santo, a Borgoricco (Padova). L'impatto ha provocato tre feriti, tra cui una madre con i suoi due figli, trasportati in ospedale. L'evento ha creato disagi alla viabilità e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

BORGORICCO (PADOVA) - Un grave incidente tra tre auto si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 dicembre, sulla Nuova Strada del Santo, la Sr308, all'altezza.

