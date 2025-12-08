Incidente tra tre auto sulla Nuova Strada del Santo | 3 feriti in ospedale anche una mamma che era in macchina con i due figli Chiusa la Regionale 308

Un grave incidente tra tre veicoli è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Nuova Strada del Santo, causando tre feriti, tra cui una madre con i suoi due figli. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. L'incidente si è verificato sulla regionale 308 a Borgoricco, in provincia di Padova.

BORGORICCO (PADOVA) - Un grave incidente tra tre auto si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 dicembre, sulla Nuova Strada del Santo, la Sr308, all'altezza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra tre auto sulla Nuova Strada del Santo: 3 feriti, in ospedale anche una mamma che era in macchina con i due figli. Chiusa la Regionale 308

Altre letture consigliate

Una ragazzina di 13 anni è rimasta ferita in un incidente stradale tra due auto in via Tasso, a Napoli; una delle vetture ha invaso la corsia opposta, provocando uno scontro frontale Vai su Facebook

Incidente tra moto e auto a Volpiano: gravemente ferito un 14enne trasferito in elicottero al CTO ift.tt/lsnVEN4 Vai su X

Incidente tra tre auto sulla Nuova Strada del Santo: 3 feriti, all'ospedale anche una mamma che era in macchina con i due figli - Un grave incidente tra tre auto si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 dicembre, sulla Nuova Strada del Santo, la Sr308, ... Si legge su ilgazzettino.it