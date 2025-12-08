Incidente tra Bergamo e Capriate 6 chilometri di coda in A4 Ferite anche due bambine

Incidente stradale sull’autostrada A4 tra Bergamo e Capriate. Nello scontro sono coinvolte tre auto e almeno 8 persone, tra cui due bambine di 6 e 3 anni. L’allarme è scattato intorno alle 15,30: secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi. Al momento il traffico viaggia su una sola corsia: sei chilometri di coda, in aumento, sono segnalati in direzione Milano. Lo scontro è avvenuto all’altezza del km 166. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici. In alternativa è consigliata l’uscita al casello di Seriate e, dopo aver percorso la viabilità esterna, e il rientro in A4 a Capriate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it