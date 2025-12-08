È stato attivato alle 10:59 l’intervento del 118 ASL TSE in Piazza Giotto, a Montevarchi, in seguito a un incidente che ha coinvolto un’auto e un pedone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza BLSD della Misericordia di Pian di Scò, l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Terranuova Bracciolini e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il pedone, un uomo di 86 anni, è stato prontamente assistito e trasportato al Pronto Soccorso del Valdarno in codice 3. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidente in Piazza Giotto a Montevarchi: anziano investito, trasportato in codice 3 al Pronto Soccorso