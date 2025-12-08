Incidente all' alba | ferito un 35enne

Arezzonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente d'auto all'alba di questa mattina, lunedì 8 dicembre. È accaduto a Marciano della Chiana, sulla Strada provinciale della Misericordia, e ha coinvolto una vettura. Ferito un uomo di 35 anni, che è stato trasportato in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo.Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

incidente alba ferito 35enneAlba, morto il 41enne colto da malore alla guida della propria auto in corso Piave. L'uomo era in città per turismo con la famiglia - Ha perso il controllo dell'auto, probabilmente per un malore, e si schianta contro altri veicoli presenti nella sua traiettoria. Scrive targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Alba Ferito 35enne