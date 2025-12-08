Incidente all' alba | ferito un 35enne

Incidente d'auto all'alba di questa mattina, lunedì 8 dicembre. È accaduto a Marciano della Chiana, sulla Strada provinciale della Misericordia, e ha coinvolto una vettura. Ferito un uomo di 35 anni, che è stato trasportato in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo.Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

