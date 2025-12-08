Incidente a Gallina precipita con l' auto in una scarpata | ferita una donna trasportata al Gom

Reggiotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 9.15, nella frazione Gallina, zona collinare di Reggio Calabria. Una donna, per cause ancora in corso si accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo e dopo aver percorso un tratto di banchina coperto da vegetazione, è precipitata in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

incidente gallina precipita autoIncidente stradale a Gallina: auto precipita in un dirupo. Ferita una donna soccorsa dopo alcune ore - La 65enne non era riuscita a dare l'allerta ed è stata ritrovata dopo alcune ore in una zona ricca di vegetazione ... Da msn.com

