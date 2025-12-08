Incidente a catena sulla statale | traffico bloccato e lunghe code

Bresciatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì mattina da bollino nero in Valtrompia: sulla ss42 non si viaggia, in nessuno dei sensi di marcia. A mandare in tilt il traffico è stato un incidente occorso in tarda mattinata all'altezza dell'Hotel Iscla, nel territorio comunale di Monno. Sul posto stanno lavorando gli agenti della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Maxi tamponamento sulla Statale 36: cinque auto coinvolte, traffico in tilt - La Statale 36 è stata teatro di un doppio incidente che ha mandato in tilt la viabilità in entrambe le direzioni di marcia. Segnala leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Catena Statale Traffico