Incidente a Canicattì 35enne trovato morto fra due camion

Un tragico incidente si è verificato a Canicattì, dove un uomo di 35 anni è stato trovato morto tra due camion in via Diaz. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, che ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Un trentacinquenne di Canicattì è morto nella tarda mattinata di oggi in via Diaz. Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri intervenuti sul posto avrebbero trovato il corpo dell’uomo incastrato tra le lamiere di due camion.Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

La ragazza, dopo aver denunciato l'accaduto, e' stata ascoltata in incidente probatorio, confermando le accuse. Vai su Facebook

Incidente sul lungotevere: perde controllo dello scooter e cade, morto 35enne - Il sinistro poco dopo le 5:00 della notte fra sabato e domenica ... Riporta romatoday.it