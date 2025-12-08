incendio nel calzaturificio emanuela a bagnacavallo

Bagnacavallo (Ravenna), 8 dicembre 2025. Sono divers i i mezzi dei Vigili del Fuoco, provenienti non solo dal vicino Distaccamento di Lugo, ma anche da Faenza, Ravenna e Forlì, intervenuti questa notte intorno alle 2 a Bagnacavallo, per domare un vasto incendio che ha interessato il Calzaturificio Emanuela, situato al civico 3 di via Martino Tarroni. Il rogo, le cui cause (al momento non è esclusa alcuna ipotesi) sono al vaglio del personale tecnico dei Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Lugo, h anno coinvolto una parte del capannone, ma grazie al tempestivo e massiccio intervento dei pompieri (presenti anche con un’autoscala), è stato possibile contenere l'incendio e salvare la restante parte della struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

