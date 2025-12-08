Incendio in casa a Sover morta Tiziana Marchetti

L’allarme l’hanno dato i vicini di casa intorno alle 21 di ieri sera, domenica 7 dicembre, quando hanno visto il fumo uscire in maniera sempre più intensa e copiosa dalle finestre del secondo piano della palazzina di Sover in cui si è consumato un autentico dramma. Perché nell’incendio ha perso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

incendio casa sover morta“L’ADIGE.IT” * TERRITORI: «MORTA NELL’INCENDIO IN CASA A SOVER: LA VITTIMA È TIZIANA MARCHETTI, 64 ANNI» - Morta nell’incendio in casa a Sover: la vittima è Tiziana Marchetti, 64 anni. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Drammatico incendio, è morta una donna: Tiziana Marchetti trovata senza vita in casa - Tragedia nella tarda serata di ieri a Sover dove una donna di 64 anni, Tiziana Marchetti, è morta in un incendio. Scrive ildolomiti.it

incendio casa sover mortaIncendio in Val di Cembra, morta intossicata una donna di 64 anni - Una donna di 64 è morta in Val di Cembra nell'incendio della sua abitazione. Lo riporta rainews.it

